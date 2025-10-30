Diyarbakır’da sanat derneğine silahlı saldırı

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Bir binanın giriş katında bulunan sanat derneğinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği derneğin camlarında hasar meydana geldi. Saldırı sırasında kimse yaralanmadı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.