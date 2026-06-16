Diyarbakır merkezi 5 ilde yasadışı bahis operasyonu: 47 gözaltı

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Diyarbakır’da yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olarak “dış finans evleri” kurulduğu, banka hesaplarının kiralandığı ve finans gruplarının KKTC bağlantılı olarak yönetildiği tespit edildiği belirtildi.

1 MİLYAR 165 MİLYON 753 BİN TL İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, söz konusu organizasyonlara ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin TL işlem hacmi bulunduğunun belirlendiği, faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 5 dış finans evi ile 2’si Dubai ve KKTC’de olmak üzere toplam 41 şüpheli şahsın tespit edildiği ifade edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 16 Haziran 2026’da Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyonun düzenlediği belirtilen aeçıklamada, operasyon kapsamında, finans evlerinde tespit edilen ek şüphelilerle birlikte toplam 47 şahıs yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, operasyonda yakalanan şüphelilerden S.T.’nin, “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan Osmaniye İlamat ve İnfaz Bürosu'nca arandığı ortaya çıktığı ifade edildi.