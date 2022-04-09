Diyarbakır merkezli 'pos tefeciliği' operasyonuna 7 tutuklama
Üçüncü şahıslar adına çıkarılan 'pos cihazları' ve 'sanal pos hesapları' üzerinden tefecilik yapan suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 39 şüpheliden 7’si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bismil ilçesinde, üçüncü şahıslar adına çıkartılan pos cihazları ve sanal pos hesapları üzerinden, kredi kartı borcu ve nakit paraya ihtiyacı olan yurttaşlardan komisyon almak suretiyle kredi kartından çekim işlemi yaparak tefecilik suçunu işleyen suç örgütünü tespit etti.
1 MİLYAR 200 MİLYON TL'LİK PARA AKIŞI
Şüphelilerin bu yöntemle 220 olayda yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL para akışı gerçekleştiği belirlendi. Şüphelilere yönelik 5 Nisan’da Diyarbakır merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Giresun, Kayseri, Antalya, Hatay, Şırnak ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 39 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 kişi serbest bırakıldı, 31 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklandı, 24’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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