Diyarbakır merkezli 'pos tefeciliği' operasyonuna 7 tutuklama

09 Nisan 2022 Cumartesi, 17:44

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bismil ilçesinde, üçüncü şahıslar adına çıkartılan pos cihazları ve sanal pos hesapları üzerinden, kredi kartı borcu ve nakit paraya ihtiyacı olan yurttaşlardan komisyon almak suretiyle kredi kartından çekim işlemi yaparak tefecilik suçunu işleyen suç örgütünü tespit etti.

1 MİLYAR 200 MİLYON TL'LİK PARA AKIŞI



Şüphelilerin bu yöntemle 220 olayda yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL para akışı gerçekleştiği belirlendi. Şüphelilere yönelik 5 Nisan’da Diyarbakır merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Giresun, Kayseri, Antalya, Hatay, Şırnak ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 39 kişiyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 kişi serbest bırakıldı, 31 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklandı, 24’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.