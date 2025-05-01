Diyarbakır sanayi sitesinde patlama: Bir itfaiye eri dumandan etkilendi

Yayınlanma: 01.05.2025 - 19:58

Güncelleme: 01.05.2025 - 19:58

Patlama, merkez Yenişehir ilçesindeki 4’üncü Oto Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sanayi sitesinde kimyasal maddelerin depolandığı iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, sağlık çalışanı ve itfaiye eri sevk edildi.

İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Polis ekipleri patlamanın yaşandığı iş yerinin bölgesinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise patlama sonrası meydana gelen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bir süre yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda bir itfaiye eri, dumandan etkilendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, bölgeye giderek, incelemede bulundu.

Patlamanın nedeni ise araştırılıyor.



