Tekirdağ’da sanayi sitesinde korkutan yangın: Milyonlarca liralık otomobiller küle döndü!
Tekirdağ Çorlu Yeni Sanayi Sitesi’ndeki kaporta tamiri ve boyama işlemlerinin yapıldığı işyerinde büyük çaplı yangın meydana geldi. İşyeri ve içerisinde bulunan 6 otomobil küle döndü.
Olay, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Bakım Onarım 3. Sokak’taki İrem Oto Kaporta Boya isimli işyerinde meydana geldi. Sabaha karşı 04.00 sıralarında işyeri binasından yükselen alevleri gören yoldan geçen bir yurttaş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yangın ihbarında bulundu.
Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İşyerinin tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürüldü.
Yangın sonrası işyeri tamamen kullanılamaz hale gelirken, onarıma getirilen içerideki milyonlarca liralık 6 otomobil de hurda yığınına döndü.
Yangının kesin çıkış sebebi henüz bilinmezken, itfaiye ve polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.
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