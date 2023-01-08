Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde sekiz yıldan sonra ilk Noel ayini

Yayınlanma: 08.01.2023 - 17:28

Güncelleme: 08.01.2023 - 17:28

Hatice Kamer / BBC Türkçe, Diyarbakır

BBC

Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde sekiz yıllık aradan sonra ilk kez Noel ayini yapıldı. Kilisedeki son Noel ayini 2014'te yapılmıştı.

2015'te Sur'da çatışmaların başlamasıyla kilisede de ciddi hasar oluşmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın restore ettiği Surp Giragos Ermeni Kilisesi 7 Mayıs'ta ibadete açıldı.

Farklı kentlerden Ermenilerin ve HDP il Eş Başkanları'nın da katıldığı ayini, istanbul'dan gelen Peder Natan Arabyan yönetti ve ayinden sonra yaptığı konuşmasında huzur, barış ve kardeşlik mesajları verdi.

Osmanlı nüfus sayımına göre Diyarbakır ve ilçelerinde 65'ini aşkın Ermeni yaşıyordu.

Bugün ise bu sayı 60'ı geçmiyor. Diyarbakır'da yaşayan ve Ermeni olarak doğup büyüyen Udi Yervant, yılda bir defa da olsa, çocukluğunun geçtiği bu kilisede yapılan ayinlere katılıyor olmanın çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Amerika'da 21 yıl yaşadıktan sonra on yıl önce Diyarbakır'a yerleşen Udi Yervant, bu kilisede vaftiz olmuş. Ailesinin birçok ferdinin cenaze töreni de burada yapılmış.

''45 yılda kimseler kalmadı, gittiler. Ermeni bir hristiyan olarak doğup büyüyen bir ben varım'' diyor.

Çocukluğunun oyun mekanlarından biri olan Kilisenin eski günlerini anlatırken duygulanıyor;

''Bu kilisede vaftiz oldum, buraya her gün gelirdim, adına Şabik dediğimiz önlüklerden giyerdim, dedeme, babama son vazifemizi burda yaptık. Burası hem dini mekanımız hem de çocukluğumuzun geçtiği mekan. Sevgili babam her sabah buraya gelir, mum yakardı, 45 yılda kimse kalmadı''

BBC

Ayine katılanlardan biri de, kilisenin bahçesindeki misafirhanede konuk olarak kalan Rüstem. 2012'de Suriye'nin Kamışlo kentinden Avrupa'ya göç eden Rostem, eşiyle beraber ayini izledi.

Nusaybin'de yaşayan ve kanser tedavisi gören kardeşini ziyaret etmek için Diyarbakır'a gelmiş. Onun da yeni yıl beklentisi tüm dünya için barış, huzur ve kardeşlik. Tabii kardeşi için de sağlık.

Hristiyan dünyasında Noel kutlamalarının Aralık ayının 25’inde başladığını hatırlatan Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ohannes Gafur Ohanyan, Ermenilerin Ocak ayının 6’sında kutlama yaptıklarını söyledi.

800 yıldan eski olan bu kilisenin uzun süre kapalı olduğunu hatırlatan Ohanyan, sekiz yıldan sonra kilisede noel kutladıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

''1915 olaylarından önce bu kilisede üç binden fazla insan bir arada dini ayinlere katılabiliyormuş. Düşünün ki o kadar çok dolup taşarmış ki burası, Noel zamanlarında kilisede ayini izlemeye yer bulmak için insanlar gece saat üçte sıraya girermiş, O günlerden buralara geldik işte.''