Diyarbakır Valiliği, kentteki barınma alanlarının listesini paylaştı

Diyarbakır Valiliği, 1498 kişinin ölümüyle sonuçlanan deprem faciasının ardından yurttaşların kalabileceği geçici merkezleri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 18:47
Diyarbakır Valiliği, kentteki barınma alanlarının listesini paylaştı
Abone Ol google-news

Türkiye'yi yasa boğan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, yurttaşların yararlanabilmesi için barınma alanlarının listesi paylaşıldı.

Paylaşılan listeler şu şekilde:


Diyarbakır Valiliği barınma alanları 6 Şubat depremi

İlgili Haberler

Diyarbakır'da depremden etkilenenlere yardım

Diyarbakır'da depremden etkilenenlere yardım
Diyarbakır'da çöken iş merkezinin enkazından bir kedi kurtarıldı

Diyarbakır'da çöken iş merkezinin enkazından bir kedi kurtarıldı
Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adana... 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada göçük altından yardım çığlığı!

Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adana... 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada göçük altından yardım çığlığı!

En Çok Okunan Haberler