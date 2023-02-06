Diyarbakır Valiliği, kentteki barınma alanlarının listesini paylaştı
Diyarbakır Valiliği, 1498 kişinin ölümüyle sonuçlanan deprem faciasının ardından yurttaşların kalabileceği geçici merkezleri açıkladı.
Türkiye'yi yasa boğan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, yurttaşların yararlanabilmesi için barınma alanlarının listesi paylaşıldı.
Paylaşılan listeler şu şekilde:
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk halkı canıyla cebelleşirken bunu unutmaz!
- Artçı depremler en az 2-3 yıl sürecek
- Gaziantep'ten tüyler ürperten haber
- 'Size bazı rakamlar açıklayacağım' diyerek duyurdu
- 'Olağanüstü bir durum yaşanıyor'
- KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi
- Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2 bin 921'e yükseldi
- Deprem bölgesinde Nebati'den tepki çeken sözler
- Yargı oyuncusu kötü haberi paylaştı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor