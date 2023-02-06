Diyarbakır'da çöken iş merkezinin enkazından bir kedi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da çöken bir iş merkezinin enkazından jandarma ekiplerince bir kedi kurtarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 12:10
Diyarbakır'da çöken iş merkezinin enkazından bir kedi kurtarıldı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da çöken Galeria İş Merkezinin enkazından jandarma ekiplerince bir kedi kurtarıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi, Yenişehir Mahallesi'ndeki iş merkezi enkazında arama ve kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, bir kedi olduğunu fark etti.

Jandarma ekipleri kediye ulaşarak saat 08.59 sıralarında enkazdan çıkarılmasını sağladı.

Korktuğu görülen kediyi jandarma kucağına aldı ve su verdi.


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