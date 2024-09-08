Yayınlanma: 08.09.2024 - 14:29

Güncelleme: 08.09.2024 - 14:29

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin hakkında açıklamalarda bulundu. Bu gelişmenin ardından Murat Zorluoğlu'nun kim olduğu merak edilid. Peki, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu'nun kariyeri...

MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR?

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 1971 yılında Ankara/Haymana’da doğdu. İlkokulu memleketi olan Trabzon- Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi Trabzon Lisesi ve İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip 1997–1999 yıllarında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999–2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; 2003-2008 yıllarında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve 2008-2012 yıllarında ise aynı yerde Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Bu görevlerinin yanı sıra, 2005-2012 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde (YBYK) Türkiye Heyetinin Milli Sekreteri ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Yönlendirme Komitesinde (CDLR) Türkiye adına üye olarak görev yaptı.

15.09.2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan müşterek kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına atandı. Nisan 2013-Şubat 2015 tarihlerinde aynı Bakanlıkta Müsteşar Yardımcılığı Vekilliği görevini yerine getirdi. Mart 2015- Temmuz 2017 yılları arasında Elazığ Valiliği, Temmuz 2017-Kasım 2018 tarihleri arasında da Van Valiliği görevlerinde bulundu. Van Valiliği görevi sırasında Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürüttü.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi ve 2019-2024 döneminde bu görevi yürüttü.

22 Nisan 2024 tarihi itibarıyla İçişleri Bakanlığında Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak göreve başlayan Vali Murat ZORLUOĞLU, 10 Temmuz 2024 tarih ve 2024/207 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliği görevine atanmış olup halen bu görevi yapmaktadır.

2004–2005 yıllarında Nottingham Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi Bölümü alanında yüksek lisans yaptı ve bu kapsamda Avrupa Birliği Karar Mekanizmalarına Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Etkisi konulu tezi ile Avrupa Birliği bölgesel politikaları ve yapısal fonlarını özel olarak inceledi. 2007 yılında Birmingham Üniversitesinde Avrupa Birliğinin yapısı ve politika oluşturma süreçleri konularında 4 aylık akademik programa katıldı.

MURAT ZORLUOĞLU'NUN ÖZEL HAYATI

Murat Zorluoğlu, evli ve üç çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir