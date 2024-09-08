Eski milli basketbolcu İlkan Karaman kimdir? İlkan Karaman neden öldü?
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kaldırımda bekleyen Karaman'a çarptı. Peki, Eski milli basketbolcu İlkan Karaman kimdir? İlkan Karaman neden öldü?
Milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da geçirdiği trafik kazası sonucu 34 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş taziye mesajı paylaşımlarında bulundu. Peki, Eski milli basketbolcu İlkan Karaman kimdir? İlkan Karaman neden öldü?
İLKAN KARAMAN KİMDİR?
1990 doğumlu olan İlkan Karaman, TOFAŞ altyapısında yetişmiş; kariyerinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB ve son olarak Çayırova Belediyesi formalarını terletmişti.
Aynı zamanda milli takım formasıyla da sahaya çıkmış olan Karaman, Türk basketbolunun önemli isimleri arasında yer alıyordu.
İLKAN KARAMAN NEDEN ÖLDÜ?
Datça’ya dalış yapmaya giden Karaman, benzin alan arkadaşını yol kenarında beklerken, kontrolünü kaybeden araç kaldırıma çıktı. Kaza sonucu aracın altında kalan Karaman’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.
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