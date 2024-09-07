Nazan Akın Güneş kimdir? Milli judocu Nazan Akın Güneş kaç yaşında, nereli?

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş, bronz madalya kazandı. Peki, Nazan Akın Güneş kimdir? Milli judocu Nazan Akın Güneş kaç yaşında, nereli?

Nazan Akın Güneş kimdir? Milli judocu Nazan Akın Güneş kaç yaşında, nereli?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2024 - 21:17

Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu, bronz madalya maçında Özbekistan'dan Feruza Ergasheva ile karşılaştı. Rakibini 10-0 yenen Güneş, paralimpik oyunlarını üçüncü sırada tamamladı. Peki, Nazan Akın Güneş kimdir? Milli judocu Nazan Akın Güneş kaç yaşında, nereli?

NAZAN AKIN GÜNEŞ KİMDİR?

Nazan Akın Güneş 1 Eylül 1983'te Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Nazan Akın, 2008 Almanya Açık'ta bronz madalya, ertesi yıl ise Türkiye'nin Antalya kentinde düzenlenen IBSA Dünya Şampiyonası ve Oyunları'nda gümüş madalya kazandı. 2011 yılında İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenen IBSA Avrupa Şampiyonası'nda 63 kg kategorisinde bronz madalya kazandı.

2023 yılında Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen Avrupa Para Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.


Etiketler: #Nazan Akın Güneş #paralimpik #kimdir?

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