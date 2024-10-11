Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan 'Narin Güran' açıklaması: 'Çok aceleci davranmamak lazım'

Yayınlanma: 11.10.2024 - 14:18

Güncelleme: 11.10.2024 - 14:19

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturmaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yarın kentte düzenlenecek 'Kültür ve Sanat Yolu Festivali'nin tanıtımı için düzenlendiği basın toplantısında konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran cinayetinin açıklığa kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

'İDARİ SORUŞTURMAMIZ YOK'

Zorluoğlu, "Narin Güran ile ilgili idari soruşturmamız yok. İdari süreç, Narin’in cenazesinin bulunmasıyla sona erdi. O andan itibaren süreç, adli bir süreçtir. Dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda bir Başsavcı Vekili ve dört savcımızın çalıştığı, yoğun gayret gösterdiği, il jandarmamızın ve emniyet güçlerimizin destek verdiği bir adli süreç devam ediyor. Bu adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerekiyor. Titiz bir çalışma yürütülüyor" dedi.

'ÇOK ACELECİ DAVRANMAMAK LAZIM'

"Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor" diyen Zorluoğlu, "Dolayısıyla burada çok aceleci davranmamak lazım. Sağlıklı bir şekilde bu adli sürecin tamamlanmasını da beklemek lazım. Konu adli bir konudur, adli süreci devam ettiği bir konuyla ilgili çok fazla bir şey söylememiz doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE YAKIŞTIRMA YAPILMIŞ OLABİLİR'

Öte yandan Zorluoğlu, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan’dan tahliye edilen Türklerin, Diyarbakır’daki konteyner kentte yerleştirileceği iddialarına ilişkin, şunları söyledi:

"İsrail’in katliamlarını bir kez daha kınıyoruz. Elbette ki her savaşın insani bir dramı oluyor. Gazze’de yaşandı, şimdi Lübnan’da yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta vatandaşları olmak üzere özellikle gönül bağı hissettiği yerlerdeki mağdurlara her zaman el uzatmıştır. Yine gereğini mutlaka yapacaktır. Bu manada çalışmalar Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda devam ediyor. Lübnan’daki Türk vatandaşları başta olmak üzere insanların güvenli şekilde ülkemize getirilme çalışmaları devam ediyor. Biz Diyarbakır ile ilgili şu ana kadar resmi olarak bir talimat almadık.

Lübnan’dan veya başka bir yerden Diyarbakır’a gelecek, ikametlerin sağlanması şeklinde bir talimat almadık ama biz her zaman Diyarbakır’da böyle bir kapasite tutuyoruz. Eskiyen, kırılan konteynerlerin bakımlarını yapıyoruz. Bu hazırlıktır. Aldığımız bir talimat söz konusu değil. Allah muhafaza yurt içinde de başka sıkıntılar olabilir. İhtiyaç duyduğumuzda konteyner kentimizde tamir bakımını yaptığımız için belki bu yüzden, Lübnan’dakilerin buraya geldiği yakıştırması yapılmış olabilir. Şu an böyle bir talimat almadık ve böyle bir talimat beklemiyoruz."