Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında yeni gelişme

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde dün oy verme işlemi sırasında 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı iki muhtar adayı aileleri arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 14 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:59
Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında yeni gelişme
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Olay, dün sabah saatlerinde merkez Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi’nde meydana geldi.

Aralarında husumet bulunan iki muhtar adayı arasında çıkan tartışmaya aileleri karışınca olay silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Taraflar arasındaki kavgada Mehmet Emin Çelik hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Olay yerinde çok sayıda kolluk kuvveti önlem aldı. Olayın ardından jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Olaya karıştığı değerlendirilen çok sayıda şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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