Son dakika... Doğu Perinçek partisinin seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin dörtildeki birer mahallede muhtarlık seçimini kazandığını duyurdu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 31 Mart yerel seçiminde partisinin elde ettiği başarıları Ulusal Kanal canlı yayınında açıkladı.
Perinçek, partisinin Adana, Kahramanmaraş, Sivas ve Uşak'a bağlı mahallelerde muhtarlık seçimi kazandığını duyurdu.
"Türkiye'nin her yöresinden Vatan Partisi tabanda önemli başarılar kazandı" diyen Perinçek, "İktidar amacıyla halk hareketinin nüveleri oluşmakta. Halk hareketi AK Parti ve MHP'yi terk eden ama onların tabanını kucaklayan bir hareket olacaktır" diye konuştu.
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