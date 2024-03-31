Seçimi kurada kaybeden muhtar kalp krizi geçirdi

Elazığ’da bir muhtar adayı, kurayla kaybettiği seçimin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 23:19
Seçimi kurada kaybeden muhtar kalp krizi geçirdi
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Olay, merkeze bağlı Günbağı köyünde yaşandı. Köyün halihazırda muhtarı olan ve bugün yapılan seçimlerde tekrar aday olan Mustafa Demir, yarıştığı adayla oy sayısı aynı çıktı.

Bunun üzerine sandık başkanı tarafından gerçekleştirilen kura sonucu Demir muhtarlığı kaybetti. Sonuçların ardından bölgeden ayrılan Demir’in, kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Muhtar adayı, yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


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