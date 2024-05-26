Diyarbakır'da 1 öğretmenin öldüğü kazaya ilişkin yeni gelişme!

Diyarbakır'da otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, 3 öğretmenin yaralandığı kazayla ilgili minibüs sürücüsü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 14:44
Diyarbakır'da 1 öğretmenin öldüğü kazaya ilişkin yeni gelişme!
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Diyarbakır-Elazığ karayolunun Geyiktepe mevkisinde 24 Mayıs'ta, H.A'nın kullandığı 34 DDS 608 plakalı otomobil ile Y.M. idaresindeki 23 HS 709 plakalı minibüsün çarpıştığı, otomobilde bulunan 4 öğretmenden R.A'nın yaşamını yitirdiği, 3 öğretmenin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan minibüs sürücüsü Y.M. (24) jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencileri pikniğe götürmek isteyen bir eğitim merkezinde görevli öğretmenlerin bulunduğu H.A'nın kullandığı 34 DDS 608 plakalı otomobil 24 Mayıs'ta, Diyarbakır-Elazığ karayolunun Geyiktepe mevkisinde Y.M. idaresindeki 23 HS 709 plakalı minibüsle çarpışmış, kazada otomobildeki 4 öğretmen yaralanmıştı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.A. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.


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