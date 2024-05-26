Osmaniye’de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 10:08
Osmaniye’de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, kaza, Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Vayvaylı köyü civarında meydana geldi. Aynı otomobilde seyir halinde olan ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Otomobillerden biri hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan kişiler itfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldılar.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kazaya karışan otomobilde bulunan Mehmet Işıklar ve Serkan Kaya kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Furkan ve Kevser Gök yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazesi yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


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