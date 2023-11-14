Diyarbakır’da 1 ton esrar ele geçirildi!
Diyarbakır’ın Lice, Hani ve Hazro ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda 1 ton 23 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuyu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice, Hani ve Hazro kırsalında operasyon gerçekleştirildi.
5 ayrı noktada 825 kilogram toz ve 198 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu ekipler tarafından muhafaza altına alındı.
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