Diyarbakır'da 403 kilo esrar ile Hint keneviri ve skunk ele geçirildi
Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 403 kilo esrar, 272 bin 200 kök Hint keneviri ve 151 bin kök skunk ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasındaki bağı somut deliller ile ortaya koymak için Lice ilçesi Karahasan Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi.
'Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç' adı verilen operasyonda 403 kilo esrar, 272 bin 200 kök Hint keneviri, 151 bin kök skunk ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Hint keneviri ve skunk, numune alınarak imha edildi.
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