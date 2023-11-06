Diyarbakır'da 403 kilo esrar ile Hint keneviri ve skunk ele geçirildi

Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:18

Güncelleme: 06.11.2023 - 10:18

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasındaki bağı somut deliller ile ortaya koymak için Lice ilçesi Karahasan Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi.

'Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç' adı verilen operasyonda 403 kilo esrar, 272 bin 200 kök Hint keneviri, 151 bin kök skunk ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Hint keneviri ve skunk, numune alınarak imha edildi.