Diyarbakır'da 15 öğrenciye cinsel tacizle suçlanan öğretmen açığa alındı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 15 kız ve erkek öğrencisine ‘cinsel tacizde’ bulunduğu şikayeti üzerine hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan öğretmen D.B., açığa alındı.
Olay, 4 Ekim'de Dicle ilçesi kırsal Kocaalan Mahallesi Kocaalan İlkokulu'nda yaşandı. Yaşları 8 ile 9 arasında değişen 15 kız ve erkek öğrenci, ailelerine, öğretmenleri D.B.'nin ödevleri kontrol etme bahanesiyle kendilerini masasına çağırıp, cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.
Aileler, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Öğrenciler, pedagog eşliğinde ifade verip, yaşadıklarını anlattı. Aileler, ifade işlemlerinin ardından öğretmen D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görev yeri değiştirilen öğretmen D.B., hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında açığa alındı.
İlgili Haberler
- Semiha Yankı, maruz bırakıldığı cinsel saldırıyı anlattı: Terasta üzerimi parçaladı
- Eskişehir’de 2 zabıta memuruna 'cinsel saldırı' gözaltısı
- Cinsel tacizle suçlanan Esra Ersoy: 'Bana bekar olduğunu söylemişti'
- Prof. Dr. Celal Şengör'den ilk açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Karadeniz'de ligin zirvesi değişti!
- Kraliçe'nin personeline gönderdiği not ortaya çıktı
- Erdoğan 'cumhurbaşkanı adayı' olursa seçimi kazanır mı?
- Demet Akalın'ın eşi Kurt tehdit edildi
- “Hükümet, kuru kasıtlı olarak yükseltiyor”
- Rıdvan Dilmen'den kırmızı kart yorumu!
- Kılıçdaroğlu sorusuna kağıttan okuyarak cevap verdi
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert paylaşım
- ORC'den yanıt geldi: Boşuna demiyoruz...
- İstanbul Baro Başkanı belli oldu