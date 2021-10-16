Semiha Yankı, maruz bırakıldığı cinsel saldırıyı anlattı: Terasta üzerimi parçaladı
Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olan Semiha Yankı, yıllar önce bir inşaat işçisi tarafından evinin terasında cinsel saldırıya uğradığını anlattı. Yankı, "Adam üzerimi parçalarken feryadı komşular duydu. Ben çırılçıplak kaldım paramparça terasta. İçeriye koştum ruhsatlı silahım vardı onu aldım" diye konuştu.
YouTube’da Armağan Çağlayan'ın sunumuyla yayınlanan Dur Bir
Dinle'nin bu haftaki konuğu ünlü sanatçı Semiha Yankı oldu. Yıllar önce abisini
gözünün önünde kaybettiğini söyleyen Yankı, evinde maruz bırakıldığı cinsel
saldırıyı da anlattı.
"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ABİMİN BOYNU KIRILDI"
Yankı, "O gece bende sahnedeydim. Sahnede gözümün
önünde oldu o olay. Abimin boynu kırıldı. Omurilik küçük beyinciğe saplanmış,
baştan aşağısı felç oldu. Aynı zamanda kaburga da kırılıp akciğere saplanınca
hem beyin kanaması hem de iç kanamasıyla kaybettik. Çok kötü bir süreçti. 49
sene oldu. Yapılacak bir şey yoktu. Babamın dengesini kaybetmesiyle alakalı,
bir de çalıştığı mekanın tavanı alçak. Babam 1.90 boylarında, abim ise
1.70'lerde. tavan ise 2.50 filan. Yani ayakta dengede durmaya çalışırken abim ayağını
tavana vurunca babamın başındaki Demir ile tavan arasına boynu kırılıyor"
dedi.
"EVİMDE İNŞAAT İŞÇİSİNİN SALDIRISINA UĞRADIM"
Çengelköy'deki evinde bir inşaat işçisinin cinsel
saldırısına maruz bırakıldığını anlatan Yankı, şunları söyledi:
"Çengelköy'deki evimde inşaat işçisinin saldırısına
uğradım 8 sene psikoloğa gittim. Bu terastaki olayda ben Çengelköy'deki evime
taşındım zaman karşıda inşaat var. Oradaki bir amele takmış bana kafayı. Evdeki
çalışan kadın markete yolladım, bir sevgili bulmuş kadın gidiyor gelmiyor
marketten. Gitse ve gelse bir şey yok. Cenk Koray'ı toprağa verdiğimiz gün ben
evde terasta oturdum."
"ADAM ÜZERİMİ PARÇALARKEN FERYADA GELDİLER"
“Kadını beklerken biri geldi arkadan. Seninle konuşmak
istiyorum dedi kafa bir dünya. Ne istiyorsun filan dedim. 'Ben sana aşık oldum'
dedi. daha Sonra biz boğuşmaya başladık. Adam benim üzerimi parçalarken sesimin
feryadına evdeki çalışan kızın aşık olduğu adam koşmuş. Geliyor bana doğru.
Adam kafasına tekme atıyorlar beni bırakmıyor. O kadar uyuşmuş. Yapışmış bana
benle beraber kalkıyor benle beraber iniyor. Sonra beni bir şekilde
kurtardılar. Ben çırılçıplak kaldım paramparça terasta. İçeriye koştum ruhsatlı
silahım vardı onu aldım. Sonra bu adamı yakalayıp hapse attılar."
"8 SENE PSİKOLOĞA GİTTİM"
"Nakıs teşebbüs olduğu için 3,5 sene yedi ve çıktı. Şimdi kim bilir hangi kadının başına bela olmuştur. Bu olay sebebiyle ben 8 sene psikoloğa gittim, tedavi gördüm. Bana tecavüz edilmemesine rağmen uzun süre konuşamadım, çenem kitlendi. Tecavüz edilseydi kendimi öldürürdüm herhalde."
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