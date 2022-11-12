Diyarbakır'da 167 kilo esrar ve 83 kilo skunk ele geçirildi

12 Kasım 2022 Cumartesi, 11:22

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı birliklerince 'Eren- Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Operasyonu' kapsamında nokta istihbarata dayalı arama- tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Yorulmaz mahallesi kırsalında tespit edilen 2 farklı noktada jandarma komando timlerinin de katılımıyla yapılan operasyonda 67 kilo toz esrar ile 83 kilo kubar skunk ele geçirildi.