Diyarbakır'da 167 kilo esrar ve 83 kilo skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da 'Eren- Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Operasyonu' kapsamında 167 kilo toz esrar, 83 kilo kubar skunk ele geçirildi.

DHA
12 Kasım 2022 Cumartesi, 11:22
Diyarbakır'da 167 kilo esrar ve 83 kilo skunk ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı birliklerince 'Eren- Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Operasyonu' kapsamında nokta istihbarata dayalı arama- tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Yorulmaz mahallesi kırsalında tespit edilen 2 farklı noktada jandarma komando timlerinin de katılımıyla yapılan operasyonda 67 kilo toz esrar ile 83 kilo kubar skunk ele geçirildi.


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