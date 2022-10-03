Konya'da 23 kilo esrar ele geçirildi

03 Ekim 2022 Pazartesi, 17:23

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kökünü Kurutma Operasyonu' çerçevesinde Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi'nde bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu tespit etti. Polis ekipleri operasyon için harekete geçti. İkamet içerisinde hassas burunlu narkotik köpeği Alex’in de katılımıyla yapılan detaylı aramada, ekipler evin müştemilatında variller içine zulalanmış vaziyette 25 parça halinde 23 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.

Konuyla ilgili C.O. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli C.O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.