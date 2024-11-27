Sarıyer'de denizde 2 kişi kayıp: Aramalar sürüyor
Sarıyer'de Cumartesi akşamı saat 18.30'da denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları devam ediyor. Aramalar deniz yüzeyinden botlarla ve deniz altından sürüyor.
Aşiyan Sahili'nde Cumartesi saat 18.30 sıralarında denize düşen Ayşe Can (29) ve onu kurtarmak için denize atlayan kardeşi Velat Can'ı (23) arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri Aşiyan Sahili'nde, Sahil Güvenlik ekipleri de Bebek Sahili'nde aramalarına devam ediyor.
Sabah saatlerinde deniz dibi taramaları yeniden başladı.
Dalgıçlar belirlenen noktalara dalış yaparak kaybolan iki kardeşten bir iz bulmaya çalışıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet Savcısı açığa alındı!
- Zam oranı belli oldu: Hepsi artacak!
- Real Madrid Arda Güler için son noktayı koydu!
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yanıt
- O marka listede: Hamburgerden 'at eti' çıktı
- 'LBGT faaliyeti içinde olan bir derneğin...'
- İktidar harekete geçti
- Milli Savunma Bakanı'ndan 'teğmenler' açıklaması!
- Narin'in cesedini böyle saklamış!
- Katilleri Türkiye'de yakalandı!