Diyarbakır'da 2 çocuğa cinsel istismar: Üvey ağabey serbest bırakıldı

Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:32

Güncelleme: 24.05.2024 - 12:37

Diyarbakır'da 2 çocuğa cinsel istismarda bulunan üvey ağabey Emin Ö (26), 4’üncü duruşmada, tutuklu geçirdiği süre ve delillerin toplanmış olması göz önünde bulundurularak, duruşmaları takip şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 14 Aralık 2022’de Bismil ilçesinin kırsal mahallesinde meydana geldi. D.Ö. adlı kız çocuğu ile erkek kardeşi A.Ö. anneleri S.S.’ye üvey ağabeyleri Emin Ö.'nün cinsel istismar ve tacizine uğradıklarını söyledi.

Bunun üzerine S.S., çocuklarıyla jandarmaya giderek şikayette bulundu. Jandarma ekipleri, Emin Ö’yü gözaltına aldı. Annenin şikayeti sonrası çocuklar da ifadeleri alınmak üzere Çocuk İzleme Merkezi’ne (ÇİM) sevk edildi.

İDDİALARI REDDETTİ

Burada psikolog ve pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar, anneye teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Ö, suçlamaları reddedip, “Ben yapmadım, kabul etmiyorum” dedi.

Emin Ö, 'Çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"ZİNCİRLEME ŞEKİLDE İSTİSMAR"

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Emin Ö. hakkında dava açıldı. Davanın 4’üncü duruşmasında sanık Emin Ö. ve babası A.Ö. hazır bulunurken, S.S. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ile katıldı.

SAVCI, TUTUKLU HALİNİN DEVAMINI İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, "mağdurlar D.Ö. ve A.Ö.’ün sanık E.Ö. ile aynı babadan kardeş oldukları, mağdurların sanığa iftira atmalarını gerektirir herhangi bir neden bulunmadığını, neticede sanığın, kardeşi olan mağdur A.Ö.’yü tehdit ederek, birden fazla kez zincirleme şekilde istismar ettiği, sanığın kasten işlemiş olduğu suçlar nedeni ile TCK'nın 53’üncü maddesi gereğince belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin görülmesi gereğince cezalarından mahsubuna, sanığın alması muhtemel ceza miktarı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini" talep etti.

Mahkeme heyeti, Emin Ö.’nün tutuklu geçirdiği süre ve delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak, duruşmaları takip şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Sanığa duruşmaları takip etmediği takdirde tekrar tutuklanacağı ihtarı yapıldı. Duruşma, ertelendi.