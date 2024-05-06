Diyarbakır'da 2 gazeteci gözaltına alındı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gazeteciler Nurcan Yalçın ve Derya Us gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen birçok adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Devam eden operasyonda gazeteciler Nurcan Yalçın ve Derya Us gözaltına alındı.
Gözaltındaki gazetecilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.
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