Celal Başlangıç kimdir? Celal Başlangıç kaç yaşında, nereli? Gazeteci Celal Başlangıç neden öldü?
Artı TV ve Artı Gerçek’in kurucu yayın yönetmeni Celal Başlangıç hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Celal Başlangıç'ın kariyeri ve hayatı merak edildi. Peki, Celal Başlangıç kimdir? Celal Başlangıç kaç yaşında, nereli? Gazeteci Celal Başlangıç neden öldü?
Gazeteci Celal Başlangıç, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında yaşamını yitirdi. Başlangıç'ın hayatı ve kariyeri araştırma konusu oldu. Peki, Celal Başlangıç kimdir? Celal Başlangıç kaç yaşında, nereli? Gazeteci Celal Başlangıç neden öldü?
CELAL BAŞLANGIÇ KİMDİR?
1956 yılında İstanbul’da doğan Celal Başlangıç, gazeteciliğe 1975’te Ege Ekspres gazetesinde başladı. Başlangıç, 1981-1984 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde Adana Bölge Temsilciliği, İç Politika Servis Şefliği, Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerini üstlendi.
Evrensel gazetesinin kurucu genel yayın müdürü olan Celal Başlangıç, Radikal’in kurucuları arasında da yer aldı. Çok sayıda gazetecilik ödülü sahibi olan Başlangıç’ın Kanlı Bilmece, Hayatın Rengi Gökkuşağı, Hayata Söylenmiş Şarkılar, Korku Tapınağı, Trilye’den Yusufeli’ne Adatepe’den Derik’e Hayat Ağacıyla Yaşayanlar isimli kitapları bulunuyor.
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