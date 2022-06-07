Diyarbakır'da 30 ton sahte gübre ele geçirildi
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 30 ton sahte gübre ele geçirildi. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Gıda sağlığı için büyük risk ve tehlike. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok" diye konuştu.
Bağlar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, belediye ve jandarma ekiplerince, Karacadağ bölgesinde bir mahallede tarımda kullanılmak üzere hazırlanmış 30 ton sahte gübre bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sahte gübrenin tarımsal alanda kullanılmadan imha edildiğini bildirdi.
"GIDA SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK RİSK VE TEHLİKE"
Sahte gübrenin tarım ürünleri ve ekimin yapıldığı toprağa ağır tahribatı olduğunu belirten Beyoğlu, şunları kaydetti:
"Başarılı bir çalışmaya imza atan ekipleri tebrik ediyorum. Bu iş hem üretim yapana hem tarımsal alanlara hem de vatandaşlarımıza büyük zarar veriyor. Gıda sağlığı için büyük risk ve tehlike. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Vatandaşlarımız bu tür durumlarda bizimle ve ilgili kurumlarla iletişime geçsin. Çiftçimiz, vatandaşımız ve tarımsal alanlarımızın zarar görmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz."
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