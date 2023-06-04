Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 04.06.2023 - 01:36

Güncelleme: 04.06.2023 - 06:41

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.