Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, saat 01.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Çüngüş (Diyarbakır)
Tarih:2023-06-04
Saat:01:25:20 TSİ
Enlem:38.254 N
Boylam:39.391 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/9x9v65zJxv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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