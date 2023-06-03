Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 18.07’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2023 - 18:34
Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.


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