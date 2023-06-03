Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 18.07’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ulaş (Sivas)
Tarih:2023-06-03
Saat:18:07:26 TSİ
Enlem:39.453 N
Boylam:37.29 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Gi9YxJRkJn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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