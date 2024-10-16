Diyarbakır'da 5 işçi, yedikleri yemekten zehirlendi
Diyarbakır'da Yenişehir ilçesindeki bir giyim mağazasında çalışan 5 işçi, öğle yemeğinde yedikleri güveçten zehirlendi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde giyim mağazasında çalışan 5 işçi, öğle yemeği için yaptıkları güveçten yedi. Yemeğin ardından mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri görülen işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçiler, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: #işçiler #gıda zehirlenmesi
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