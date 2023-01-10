Diyarbakır'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün ifadesi ortaya çıktı
Diyarbakır'da 1'i bebek 5 kişinin öldüğü kazanın ardından tutuklanan otobüs şoförü Mehmet Siraç Uluç'un ifadesi ortaya çıktı. Aşırı hız yaptığını belirten Uluç, "Süratli olarak yokuş aşağı indim. Bir anda daldım, kontrolümü kaybettim" ifadelerini kullandı.
Diyarbakır- Silvan kara yolu Bağdere mevkisinde 7 Ocak günü saat 03.00 sıralarında Diyarbakır'dan Iğdır'a giden Yeni Diyarbakır firmasına ait Mehmet Siraç Uluç yönetimindeki 34 FMS 652 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp, devrilerek sürüklendi. Kazada Zahide Ceyhan (41), Dilber Çetinkaya (28), Seher Meygil (46), torunu 5 aylık Asel Meygil ve Veysel Bünul (35) hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza sonrası sürücüler Mehmet Siraç Uluç ile Bezat Yıldız, muavin Enis Pekşen, firma yetkilisi Hamza Çobanoğlu ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şoför Uluç ile firma yetkilisi Çobanoğlu tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
(Mehmet Siraç Uluç)
Mehmet Siraç Uluç’un ifadesinde, aşırı hız yaptığını belirterek, "Gece Bağdere Jandarma Karakolu noktasını geçtim ve süratli olarak yokuş aşağı indim. Bir anda daldım, kontrolümü kaybettim. Kaza olmuş" dedi.
Çobanoğlu'nun ise otobüste biletsiz yolcu tespit edilmesi nedeniyle tutuklandığı bildirildi.
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