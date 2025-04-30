Diyarbakır'da 53 öğrenci hastanelik oldu

Yayınlanma: 30.04.2025 - 18:15

Güncelleme: 30.04.2025 - 18:15

Olay, dün Kayapınar ilçesindeki Güleçoba Aşikan İlkokulu’nda meydana geldi.

Okulda yedikleri öğle yemeğinin ardından ders bitimiyle evlerine giden 53 öğrenci, rahatsızlandı.

Ateş, kusma ve mide bulantısı gibi şikayetlerde bulunan öğrenciler, aileleri tarafından zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelere götürüldü.

Tedaviye alınan öğrencilerden 47’si taburcu edilirken, 6 öğrencinin tedavisine devam ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.