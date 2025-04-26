Manisa'da 7 katlı binada yangın: 6 kişi hastanelik oldu!
Turgutlu ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.
Kimsenin olmadığı dairedeki yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince merdivenli araçla kurtarıldı. Tedbir amaçlı hastaneye götürülen 6 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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