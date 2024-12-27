Diyarbakır’da 7 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Diyarbakır’da yaklaşık 7 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Diyarbakır’da 7 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 13:26

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 16 Ocak 2018 tarihinden bu yana ‘kasten öldürme’ suçundan aranan A.Z., Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #diyarbakır #Cinayet #Operasyon

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