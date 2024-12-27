Diyarbakır’da 7 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
Diyarbakır’da yaklaşık 7 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 16 Ocak 2018 tarihinden bu yana ‘kasten öldürme’ suçundan aranan A.Z., Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #diyarbakır #Cinayet #Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' tepkisi nedeniyle tutuklandı
- MHP'den Özel'in sokak çağrısına 'uyarı'
- Dava ertelendi
- İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!
- Yeneroğlu istifa etti, Babacan'dan'dan 'AKP' açıklaması
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Köyünde üretilmeyeni üretmeye başladı!
- 'AZAL uçağı düşürüldü' dediler... Kimi işaret ettiler?
- Karadeliğin etrafında okyanus bulundu!
- Muğla'da peş peşe deprem!