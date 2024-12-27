Bursa'da araç içinde cinayet... Tartıştığı kişiyi öldürdü!
Osmangazi ilçesinde 21 yaşındaki Yusuf Zorlo, hafif ticari aracın içerisinde tartıştığı A.S. tarafından bıçakla öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve zanlının gözaltına alındığı aktarıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi 331. Sokak’ta saat 22.30 sıralarında bir cinayet yaşandı.
İddiaya göre, hafif ticari araç içerisinde A.S. ile Yusuf Zorlo (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.S., yanındaki bıçakla Yusuf Zorlo'yu yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
A.S. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olurken, yapılan kontrolde ise Yusuf Zorlo'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Zorlo'nun cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna, gözaltına alınan A.S. ise polis merkezine götürüldü.
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