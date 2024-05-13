Diyarbakır’da damat dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde damat tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldürürken, eşi ve kayınvalidesini de yaraladı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:09
Diyarbakır’da damat dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan dairede S.A. (30), eşi E.B., evde bulunan kayınpederi Yılmaz Bekçi ve kayınvalidesi S.B. ile tapu nedeniyle tartıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan tartışmada S.A., tabanca ile eşi ve ailesine kurşun yağdırdı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yılmaz Bekçi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan E.B. ve S.B. ise, yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, kayıplara karışan damadın yakalanması için çalışma başlattı.


112 Acil haberleri

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