Diyarbakır’da 9 aylık bebek yanan evde can verdi
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir evde çıkan yangında bir bebek hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 481. Sokakta bulunan apartmanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın nedeniyle 9 aylık Asel Derin Şenel hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Bebeğin cenazesi morga götürüldü.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Etiketler: #diyarbakır #Yangın #bebek
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