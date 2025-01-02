Yayınlanma: 02.01.2025 - 14:40

Güncelleme: 02.01.2025 - 14:40

Kızılcık Şerbeti dizisi yılbaşı öncesi bölümüyle gündem oldu. Yılbaşı yemeğinde Görkem'in çıkardığı yangın dizinin 82. bölümüne damga vurdu. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti'ndeki yangında kimler öldü?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekran macerasına kısa bir ara veren Kızılcık Şerbeti 10 Ocak Cuma günü kaldığı yerden devam edecek.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEKİ YANGINDA KİMLER ÖLDÜ?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Görkem’in dışında diziden ayrılan ikinci kişi babası Resul’u canlandıran Murat Ercanlı olacak. Yangında hem Görkem, hem de Resul hayatını kaybedecek.

Diziden ayrılan diğer 2 kişinin kim olduğu 10 Ocak’taki yayında belli olacak. “Kızılcık Şerbeti” dizisinin 3 Ocak’taki bölümü yılbaşı reklam arası nedeniyle ekrana gelmeyecek.