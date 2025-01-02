Kahramanmaraş'ta market deposunda korkutan yangın!

Onikişubat ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Bir anda büyüyen yangın ekipler tarafından söndürülürken, depoda maddi hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ta market deposunda korkutan yangın!
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İHA
Yayınlanma: 02.01.2025 - 15:30

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Saçaklızade Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın 2. katındaki market deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir anda büyüyen alevlere müdahale eden ekipler yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü depoda maddi hasar meydana geldi.

"PATLAMA SESLERİ DUYDUM"

Deponun üst katında oturan Yunus Fedakar, “Patlama sesleri duydum. Ben o sırada evdeydim ve doğalgaz vanalarını kapatıp dışarı çıktım. İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü” dedi.

Yangın sonrası polis ekiplerinin incelemelerinin sürdüğü belirtildi.


Etiketler: #depo #kahramanmaraş #Market #Yangın

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