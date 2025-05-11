Diyarbakır'da acı olay: 15 yaşındaki çocuk, kayıp düştüğü çayda boğuldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Mazlum Kılıç’ın (15), ayağı kayıp düştüğü Batman Çayı’nda boğuldu.

Diyarbakır'da acı olay: 15 yaşındaki çocuk, kayıp düştüğü çayda boğuldu
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DHA
Yayınlanma: 11.05.2025 - 13:49

Olay, öğle saatlerinde Silvan ilçesinde bulunan Malabadi Köprüsü’nde meydana geldi. Köprünün altından geçen Batman Çayı'nın kenarına gelen Mazlum Kılıç, ayağı kayınca suya düştü. Kılıç, bir süre sudan çırpındıktan sonra kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma, Batman itfaiyesi ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla Batman itfaiyesi dalgıç ekipleri tarafından Kılıç’ın cansız bedeni bulundu.

Kılıç’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Malabadi Köprüsü #Silvan #boğulma

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