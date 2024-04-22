Diyarbakır'da acı olay: Sigara içmek için çıktığı pencereden düşüp öldü

Diyarbakır’da sigara içmek için çıktığı pencereden dengesini kaybederek düşen Yusuf Gümüş (34), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:26
Diyarbakır'da acı olay: Sigara içmek için çıktığı pencereden düşüp öldü
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Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi'nde, sabah saatlerinde 8 katlı binanın 7'nci katında oturan Yusuf Gümüş, iddiaya göre sigara içmek için pencereye çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Gümüş, beton zemine düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gümüş, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk Gümüş, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 


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