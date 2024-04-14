Gaziantep’te 1,5 milyon TL değerinde kaçak sigara ve çay ele geçirildi
Gaziantep’te jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi. Operasyon sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkâmil ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli şahsa ait üç işyeri ile üç araca yönelik operasyon yaptı.
Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan 26 bin 990 paket gümrük kaçağı sigara ile 7 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
Operasyon sonucunda yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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