Gaziantep’te 1,5 milyon TL değerinde kaçak sigara ve çay ele geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi. Operasyon sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 12:41
Gaziantep’te 1,5 milyon TL değerinde kaçak sigara ve çay ele geçirildi
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkâmil ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli şahsa ait üç işyeri ile üç araca yönelik operasyon yaptı.

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan 26 bin 990 paket gümrük kaçağı sigara ile 7 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


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