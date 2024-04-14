Gaziantep’te 1,5 milyon TL değerinde kaçak sigara ve çay ele geçirildi

Yayınlanma: 14.04.2024 - 12:41

Güncelleme: 14.04.2024 - 12:41

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkâmil ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli şahsa ait üç işyeri ile üç araca yönelik operasyon yaptı.

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan 26 bin 990 paket gümrük kaçağı sigara ile 7 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.