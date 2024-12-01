Diyarbakır'da aile vahşeti: 2 kardeşini öldürdü, babasını yaraladı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir kişi silahla 2 kardeşini öldürdü, babasını yaraladı.

Diyarbakır'da aile vahşeti: 2 kardeşini öldürdü, babasını yaraladı
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AA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 15:33

Kırsal Baharlar Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen M.A, henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşleri V.A. ve A.A. ile babası İ.A'ya silahla ateş etti.

Saldırıda, 2 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti, baba yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İ.A, ambulansla Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ZANLI ARANIYOR

Jandarma ekiplerince olay yerinde inceleme yapılırken, kaçan zanlının yakalanması için de çalışma başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #diyarbakır

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