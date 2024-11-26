Tonlarca arpa yola saçıldı... Diyarbakır'da TIR'ın dorsesi devrildi!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 12:50

Güncelleme: 26.11.2024 - 12:51

Kulp ilçesinde dün akşam saatlerinde Yılmaz A. idaresindeki arpa yüklü TIR’ın dorsesi, Turgut Özal Mahallesi Navro mezrasında boşaltma sırasında devrildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, TIR’da hasar oluştu. Tonlarca arpa yola saçılırken, dorse ise iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

"BOŞALTMA ESNASINDA DEVRİLDİ"

Mahalle Muhtarı Ramazan Azbay, “Burada Yörük olarak hayvancılık yapmaya gelen bir vatandaşımız, Batman’dan hayvanları için arpa getirdi. TIR’ın, arpaları boşaltma esnasında dorsesi devrildi. Mahalle muhtarı olduğum için vatandaşımız beni aradı. Ben de ilçedeki DİSKİ yetkililerini aradım. Sağ olsunlar bize iş makinesi göndererek yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.