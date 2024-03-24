Diyarbakır’da akrabaların bahçeye giren hayvan kavgası: 5 yaralı

Yayınlanma: 24.03.2024 - 15:04

Güncelleme: 24.03.2024 - 15:04

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Uzunbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki aile arasında bahçeye giren hayvanlar nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada A.İ., R.İ., A.K., S.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi aldıkları taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri de köyde güvenlik önlemi alırken mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanmaya başladı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu olayda mahallede jandarmanın önlemi sürüyor.