Rize'de 2 grup arasındaki kavgaya 1 tutuklama, 3 ev hapsi

Yayınlanma: 22.03.2024 - 17:56

Güncelleme: 22.03.2024 - 17:56

Mermerdelen Mahallesi Atatürk Caddesi'nde önceki gün husumetli 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile kurşunların isabet ettiği B.Ö.K., H.Ç. ve T.Ç., yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Diğer yandan tarafların çatışma anları, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde; caddede birbirine saldıranlardan 2'sinin silahla ateş etmesi ve çevredekilerin yaralılara müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.

Rize Valiliği, 1'i kadın 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yaptığı açıklamada 7 şüphelinin gözaltına alındığını, komşu olan taraflar arasında husumet olduğunu belirtti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Ö.K., D.Ö.K. ile H.Ç. adli kontrol şartıyla ev hapsi cezasına çarptırılırken, Bünyamin Avcı tutuklandı.