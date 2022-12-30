Diyarbakır’da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır’da polisin terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlediği operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
30 Aralık 2022 Cuma, 16:32
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’e yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


diyarbakır IŞİD Operasyon

En Çok Okunan Haberler