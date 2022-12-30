Diyarbakır’da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

30 Aralık 2022 Cuma, 16:32

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’e yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.