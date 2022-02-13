Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı

13 Şubat 2022 Pazar, 16:54

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Diyarbakırspor, evinde Yeni Muş Belediyespor'u ağırladı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanan maçın son dakikasında Yeni Muş Belediyespor'lu futbolcunun uzatma dakikalarında ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı golle sonuçlandı. Santrayla birlikte hakemin bitiş düdüğünün ardından futbolcular arasında kavga çıktı.

Polisin araya girmesiyle, futbolcular arasındaki kavga sona erdi. Futbolcular soyunma odalarına yönlendirildi. Bu sırada tribündeki taraftarlar da stadyumun koltuklarını sahaya fırlattı. Bazı koltukların polise denk geldiği olayda 4 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

Yeni Muş Belediyespor takımı, yaklaşık 2 saat sonra yoğun güvenlik önlemleri altında stadyumdan ayrıldı.(DHA)



