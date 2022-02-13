Gebze'de kırmızı ışıkta dururken katliam: 2 kadın öldü, 1 kişi yaralandı

13 Şubat 2022 Pazar, 12:30

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile, arkalarından gelen otomobilden inen kar maskeli 2 kişi tarafından ateş açıldı.

Saldırıda ağır şekilde yaralanan Emine Çöp (27) ile kuzeni Tuğçe Temiz (22) yaşamını yitirdi, yaralı halde aracıyla kaçmak isterken yaklaşık 500 metre ileride tıra çarparak duran diğer otomobilin sürücüsü Alihan K. (26) ise ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, silahlı saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.