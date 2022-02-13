Gebze'de kırmızı ışıkta dururken katliam: 2 kadın öldü, 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta duran iki otomobile kar maskeli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 2 kadın öldü, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile, arkalarından gelen otomobilden inen kar maskeli 2 kişi tarafından ateş açıldı.
Saldırıda ağır şekilde yaralanan Emine Çöp (27) ile kuzeni Tuğçe Temiz (22) yaşamını yitirdi, yaralı halde aracıyla kaçmak isterken yaklaşık 500 metre ileride tıra çarparak duran diğer otomobilin sürücüsü Alihan K. (26) ise ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, silahlı saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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